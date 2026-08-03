Agueda Angélica Monzón Viuda De Gutiérrez (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 2 de agosto de 2026 a los 85 años de edad.

Sus hijos María, Miriam, Laura, Olga y José; sus hijos políticos; sus nietos Maximiliano, Braian, Rocío, Iván, Pamela, Julián, Agustín, Malena y Gonzalo; sus bisnietos; sus hermanos José Daniel y Ramona Monzón; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacida en Paso de los Libres, Corrientes, se desempeñaba como ama de casa, jubilada y pensionada, y residía en el barrio AOMA.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «E». Se realizará responso en la Capilla Ardiente y posteriormente sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este lunes 3 de agosto a las 14:30 horas.

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