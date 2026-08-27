Centro de Monitoreo: desplazaron a un coordinador tras una denuncia por supuesto acoso

Una denuncia por un supuesto caso de acoso en el Centro Municipal de Monitoreo derivó en el desplazamiento del coordinador de esa dependencia y en la apertura de una investigación interna.

Fuentes municipales confirmaron que la denuncia existió y señalaron que, cuando las autoridades tomaron conocimiento de la situación, se activó el protocolo correspondiente. A partir de allí, el coordinador fue apartado de sus funciones y posteriormente retirado del Centro de Monitoreo.

La situación había sido expuesta públicamente por el concejal Quinteros Videla, quien cuestionó el funcionamiento de la Secretaría de Seguridad y sostuvo que habría existido inacción del Municipio frente a la denuncia.

Desde la administración municipal rechazaron esa acusación y señalaron que es falso que haya habido inacción. Según explicaron, la intervención se produjo una vez que las autoridades tomaron conocimiento del caso y contempló tanto la aplicación del protocolo como el apartamiento del coordinador de la dependencia.

La denuncia continúa siendo analizada mediante una investigación interna, que deberá establecer las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.