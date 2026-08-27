Tres personas fueron detenidas tras distintos operativos de la UTOI en Olavarría

Tres hombres adultos fueron aprehendidos en los últimos días en el marco de diversos procedimientos de prevención y saturación concretados por efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en distintos puntos de la ciudad.

El primer operativo ocurrió en la madrugada del martes en el barrio Villa Maylin. En el lugar, personal de la UTOI interceptó a un hombre que intentó evadir el control policial. Al requisarlo, hallaron entre sus prendas una bolsa con marihuana, por lo que quedó imputado por infracción a la Ley 23.737, con intervención de la UFI N° 17 a cargo del fiscal Juan Mañero.

Durante la mañana del mismo martes, en el barrio San Vicente, personal motorizado de la misma fuerza interceptó una motocicleta Beta de 110 cc. Al revisar el rodado, los efectivos constataron que presentaba el número de motor limado e ilegible. El conductor fue aprehendido y quedó imputado por infracción al artículo 289, inciso 3, del Código Penal, con la intervención de la UFI N° 4, a cargo de la fiscal Paula Serrano.

Por último, en la mañana del jueves, en el barrio Provincial, la sección motorizada de la UTOI retuvo una motocicleta Motomel de 125 cc que circulaba con la chapa patente adulterada. Su conductor, un hombre mayor de edad, fue trasladado y quedó imputado en la causa tramitada también ante la UFI N° 4 de la fiscal Paula Serrano por infracción al artículo 289, inciso 3, del Código Penal.