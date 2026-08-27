Repararon y pusieron en valor el Destacamento policial de Espigas

El Destacamento Policial de Espigas se encuentra en la última etapa de una obra de reparación y puesta en valor del edificio, que incluyó una intervención integral sobre distintos sectores del inmueble ubicado en el centro de la localidad rural.

Los trabajos fueron iniciados semanas atrás a partir de una necesidad planteada ante la Secretaría de Protección Ciudadana. A partir de ese requerimiento, la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos diseñó y ejecutó un conjunto de tareas destinadas a mejorar las condiciones edilicias tanto para el personal policial que desarrolla allí sus tareas como para los vecinos que concurren a la dependencia.

Entre las principales intervenciones se realizó el recambio completo del techo y la reconstrucción de la cubierta del edificio, uno de los trabajos centrales de la obra.

También se ejecutaron tareas de impermeabilización de los cimientos, tanto en el interior como en el exterior, con el objetivo de evitar el ingreso de humedad. A esto se sumó el picado de los revoques deteriorados y su posterior reconstrucción.

La obra incluyó además el recambio y mantenimiento de la zinguería, junto con tareas de desmonte y limpieza del terreno que rodea al destacamento. Según se explicó, estas labores permitirán prevenir inconvenientes vinculados con el crecimiento de raíces y plantas próximas al inmueble.

Con fondos destinados a seguridad

La intervención fue financiada con recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad en el Partido de Olavarría.

Desde el Municipio señalaron que la obra forma parte de las acciones de mantenimiento y mejora de las dependencias policiales del distrito, en el marco de la articulación con las distintas seccionales y destacamentos.

El objetivo planteado es mejorar las condiciones edilicias de los espacios donde se desarrolla la actividad policial y contribuir, desde la infraestructura, al funcionamiento del servicio de prevención y seguridad en las localidades del Partido.