El Concejo Deliberante solicitó a la Provincia que adhiera al sistema de bloqueo de celulares en cárceles

El Concejo Deliberante de Olavarría aprobó de forma unánime una comunicación dirigida al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires para solicitar la adhesión al régimen nacional de detección y bloqueo de señales de telefonía móvil e Internet en establecimientos penitenciarios.

El concejal Francisco González, encargado de presentar el proyecto, expuso los motivos de la iniciativa: “Esto tiene que ver con una problemática que todos conocemos y de la que Olavarría no está exenta, que es la realización de estafas virtuales. A través de la Justicia se ha comprobado que muchas de ellas surgen desde establecimientos penitenciarios”.

En esa línea, detalló los antecedentes normativos a nivel federal: “El Gobierno nacional, mediante la resolución 336 del Ministerio de Seguridad Nacional, autorizó al Servicio Penitenciario a instalar y poner en funcionamiento dispositivos para detectar y bloquear las señales. También interviene el ENACOM a través de la resolución 300 para trabajar en conjunto con las empresas de telefonía móvil”.

El edil remarcó la importancia de la medida para la jurisdicción bonaerense: “En nuestra ciudad ha habido allanamientos y se han desbaratado bandas delictivas que incluyen tanto personas detenidas en prisiones dentro del Servicio Penitenciario Provincial como civiles. Por lo cual creemos necesario solicitar al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que adhiera y articule esto con el Servicio Penitenciario Bonaerense para brindar una solución y llevar tranquilidad a nuestros vecinos”.