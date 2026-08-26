Evelyn Díaz: “Defender al comercio local es cuidar el trabajo”

La senadora olavarriense de Fuerza Patria, Evelyn Diaz participó de una reunión de la Comisión de Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo del Senado bonaerense, que recibió a representantes de FEBA y FABA para analizar el escenario que atraviesa el sector.

El comercio y las pequeñas y medianas empresas atraviesan un escenario complejo en la provincia de Buenos Aires. La caída del consumo y de la demanda, el incremento de los costos y las dificultades para sostener la actividad y el empleo fueron algunos de los principales aspectos planteados durante una reunión de la Comisión de Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo del Senado bonaerense, de la que participó la senadora olavarriense Evelyn Díaz.

El encuentro, desarrollado en el Salón “Nunca Más” del Anexo del Senado, fue encabezado por la presidenta de la comisión, la senadora de La Libertad Avanza Analía Balaudo, y contó con la participación de legisladores de distintos bloques. Entre ellos estuvo Díaz, quien posteriormente compartió en sus redes sociales una síntesis de lo abordado durante la jornada.

La reunión tuvo como disparador el proyecto de ley presentado por el senador de La Libertad Avanza Matías De Urraza, que propone derogar la Ley 12.573, que establece el régimen para la instalación, ampliación, modificación y funcionamiento de grandes superficies comerciales y cadenas de distribución. La iniciativa, que busca modificar el marco vigente para favorecer nuevas inversiones y la radicación de comercios, quedó en estudio.

En ese marco, la comisión convocó a representantes de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires (FABA) para conocer de primera mano la situación que atraviesan los comercios y las PyMEs bonaerenses.

Durante las exposiciones, los referentes empresarios describieron un escenario marcado por la disminución del consumo y de la demanda, las dificultades para sostener la actividad y el cierre de establecimientos en distintas regiones de la provincia. También remarcaron la necesidad de recuperar niveles de consumo que permitan fortalecer al sector, al tiempo que destacaron la importancia de la industria nacional, el mercado interno y la generación de empleo.

A través de sus redes sociales, Díaz señaló que “discutir las reglas que regulan la actividad comercial requiere escuchar a quienes producen, invierten y generan trabajo en nuestra provincia”.

La legisladora olavarriense también sostuvo que “defender al comercio local y a las PyMEs es cuidar el entramado productivo y el trabajo de cada una de nuestras ciudades”.

De la reunión participaron, además, representantes de cámaras comerciales de distintos puntos de la provincia, quienes aportaron una mirada territorial sobre las dificultades y particularidades que atraviesa el sector.

El intercambio permitió a los senadores conocer las distintas realidades regionales y formular preguntas a los representantes de FEBA y FABA, mientras que el proyecto que plantea la derogación de la Ley 12.573 continuará bajo análisis de la comisión.