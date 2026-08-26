El plan que impulsa el Gobierno bonaerense ante los estragos que podría causar El Niño

El Gobierno bonaerense reforzó el plan de contingencia ante la posibilidad de que el fenómeno El Niño genere lluvias muy superiores a lo normal durante octubre, noviembre y diciembre en la Región Pampeana. La estrategia estará coordinada por una mesa interministerial y contempla tres niveles de acción: monitoreo e información, prevención y obras estructurales.

Por Ana Roche — Agencia DIB

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció este miércoles un refuerzo del plan de contingencia de la Provincia ante la intensificación del fenómeno El Niño, que podría provocar precipitaciones muy superiores a las habituales durante los próximos meses.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno provincial, en La Plata, Kicillof sostuvo que “hay que estar preparados para el peor escenario” y anunció la creación, mediante decreto, de una mesa interministerial destinada a coordinar las acciones de las distintas áreas del Estado bonaerense y articularlas con los municipios.

El mandatario señaló que, de acuerdo con los pronósticos, existe un 95% de probabilidad de que El Niño de este año sea muy fuerte. “Estamos para dar cuenta de lo que se ha hecho y ofrecernos para la coordinación, la planificación y para comunicar el riesgo de lo que se avecina”, sostuvo.

Tres niveles de acción

El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, presentó los principales lineamientos del plan provincial, estructurado en tres niveles de acción.

Monitoreo e información

El primer nivel estará enfocado en ampliar y mejorar el sistema de monitoreo. Para ello, la Provincia prevé construir un visor provincial único, que reunirá en tiempo real la información de las estaciones meteorológicas disponibles.

La herramienta incorporará las 42 estaciones del Ministerio de Infraestructura, otras 208 que se encuentran licitadas o planificadas y aquellas que puedan sumarse mediante convenios de colaboración.

El objetivo es que los intendentes puedan acceder al sistema y conocer el estado de las cuencas y las condiciones meteorológicas.

En cuanto al estado actual de los suelos, Katopodis explicó que, según un informe de la Autoridad del Agua, las zonas centro, este y noroeste de la Provincia presentan niveles de saturación muy críticos. Además, siete municipios ya superaron el 50% de la media anual de precipitaciones.

El ministro explicó que, si El Niño se prolonga, los suelos podrían recuperar progresivamente parte de su capacidad de absorción, aunque advirtió que la situación exige medidas preventivas, especialmente en las cuencas vinculadas al Río de la Plata, el Paraná y el Río V, en el límite con La Pampa.

Acciones de prevención

El segundo nivel contempla medidas concretas para reforzar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias.

Katopodis informó que ya fueron contratadas más de 33 mil horas de máquinas, con una inversión de $5.700 millones, destinadas a tareas de mantenimiento y respuesta.

También se prevé la limpieza de arroyos mediante cooperativas y el mantenimiento de la accesibilidad a través de Vialidad.

A esto se suma un plan de contingencia destinado a garantizar la continuidad de los servicios públicos, con protocolos coordinados con cooperativas y la incorporación de sistemas móviles de almacenamiento de energía.

Obras estructurales

El tercer nivel está relacionado con las obras hidráulicas destinadas a mitigar el impacto de eventuales inundaciones.

Según detalló Katopodis, actualmente existen 139 obras y proyectos hidráulicos en desarrollo. Entre ellos se encuentran intervenciones en Bahía Blanca, la obra del Canal Maldonado, el Plan del Río Salado y la presa de Pergamino, que se encuentra próxima a ser licitada.

Seguridad y asistencia ante emergencias

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, incorporó al esquema provincial cuatro ejes de trabajo: alerta temprana, coordinación, fortalecimiento logístico y articulación con agencias y organizaciones de la sociedad civil.

El operativo estará organizado en 12 zonas, con acompañamiento a los municipios, monitoreo permanente y coordinación entre la Policía, equipos de rescate, Bomberos y Defensa Civil.

Además, la Provincia reforzó sus recursos logísticos con patrulleros, motos de agua, gomones, embarcaciones y aeronaves.

Alonso señaló que uno de los objetivos es que el 80% de los municipios pueda implementar sistemas de alerta temprana ante posibles eventos meteorológicos extremos.