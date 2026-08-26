Kicillof responsabilizó a Milei por las inundaciones que podría producir el Súper Niño: “Se robó el Fondo Hídrico”

El gobernador Axel Kicillof responsabilizó este miércoles al presidente Javier Milei por el eventual impacto que podría tener en la provincia de Buenos Aires el fenómeno conocido como “Súper Niño”, que prevé lluvias muy por encima de lo normal durante la primavera y podría provocar fuertes inundaciones.

Durante la presentación del Plan de Gestión del Riesgo, Kicillof cuestionó al Gobierno nacional por la falta de fondos destinados a obras de prevención y mitigación y aseguró que la Nación “se robó” los recursos del Fondo Hídrico.

El mandatario bonaerense advirtió que la Provincia deberá afrontar el fenómeno prácticamente sin asistencia financiera nacional, una situación que, según planteó, podría hacer que la capacidad de respuesta provincial sea insuficiente.

“Milei se robó el Fondo Hídrico”, acusó Kicillof, al señalar que el Gobierno nacional no transfirió a las provincias $293.000 millones correspondientes al fideicomiso creado en 2001 y financiado con el impuesto a los combustibles para realizar obras contra las inundaciones.

También cuestionó la retención de $2,1 billones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos destinados a asistir a las provincias ante situaciones de emergencia.

“¿Cuál es el reclamo? Que lo devuelvan. ¿Cuándo? Ya, mañana. Lo necesitamos porque hemos absorbido inversiones multimillonarias para atender un fenómeno que probablemente nos supere justamente por esta ausencia del Gobierno nacional”, sostuvo el Gobernador.

“Después empiezan las discusiones sobre por qué pasaron”

Kicillof también cuestionó la política de la administración de Milei en materia de cambio climático y prevención de fenómenos extremos.

“No está preparado este país para que el Gobierno nacional no exista, para que no atienda el teléfono”, afirmó al referirse a los pedidos de financiamiento realizados desde las provincias.

Y agregó: “Cuando pasen las cosas, después empiezan las discusiones sobre por qué pasaron”.

El Gobernador mencionó las inundaciones y sequías no esperadas como parte de los fenómenos vinculados al cambio climático y sostuvo que los países deben contar con planificación e inversiones de escala nacional para afrontar este tipo de situaciones.

En ese sentido, cuestionó que la Argentina tenga, según su interpretación, un Gobierno nacional que “niega el cambio climático” y contrastó esa postura con la necesidad de desarrollar políticas de prevención.

Críticas por el Plan Maestro del Río Salado

Kicillof también apuntó contra la falta de avances en la canalización del Río Salado, particularmente en un tramo correspondiente al denominado Plan Maestro.

Según explicó, esa situación podría generar problemas cuando se registren lluvias intensas. La Provincia decidió avanzar con recursos propios en un sector de la obra, correspondiente a 33 kilómetros del tramo IV, ubicado cerca de Roque Pérez.

El “Súper Niño” es una denominación utilizada para describir una ocurrencia particularmente intensa del fenómeno de El Niño, asociado al aumento de la temperatura del océano Pacífico y que puede provocar en Argentina un incremento de las lluvias y tormentas.

El fenómeno comenzó técnicamente en agosto y se espera que su mayor intensidad se registre entre septiembre y noviembre.

Fuente: Agencia DIB.