Convocan a Asamblea general ordinaria en la Biblioteca Popular 1° de mayo

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Ley 15.192 Asociación Civil Biblioteca Popular 1° de Mayo

Olavarría, 26 de agosto de 2026.

Convóquese a Asamblea General Ordinaria a los señores socios de la Asociación Civil Biblioteca Popular 1° de Mayo para el día 29 de septiembre de 2026, a las 18:00 hs. en primer llamado y a las 19:00 hs. en segundo llamado, la cual se llevará a cabo en la sede ubicada en Dorrego N° 2557, ciudad y partido de Olavarría, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Elección de dos asociados para firmar el acta de la asamblea. Consideración de la memoria, inventario y balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2025. Elección de tres miembros para integrar la Junta Escrutadora, en cumplimiento del Art. 18° del Estatuto Social. Elección de los cargos de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, conforme a lo dispuesto en los Arts. 18°, 29° y 32° del Estatuto Social.

Nota: En cumplimiento del Art. 31°, se informa a los asociados que se encuentra a su disposición un ejemplar de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Asimismo, conforme al Art. 34°, el listado de socios en condiciones de votar estará a disposición de los asociados en Secretaría a partir de la fecha de la presente convocatoria.