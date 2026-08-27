Edicto: sobre sobre sucesión AB – intestato

EDICTO POR 3 DÍAS –

El JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 – OLAVARRIA, hace saber que en los autos caratulados “LAS HERAS GENEROSO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO” (Expte. N° OL-480-2020), se ha dispuesto la venta en subasta pública electrónica del 100 % del bien inmueble cito ubicado en calle Merlo 4114, Ciudad de Olavarria, Partida 078-34498, ocupado (al mand. 22/4/2026) por Juan Carlos Las Heras (y Ma. Laura Las Heras según constat. del 22/4/2026); Registra deuda de impuesto provincial y municipal. BASE U$S 14.000, Exhibición: Virtual. La subasta ordenada comenzará el día 16/09/2026 a las 12 hs. y finalizará el dia 30/09/2026 a las 12 hs. Los interesados en participar deberán ineludiblemente y en forma previa inscribirse como usuarios ante el Registro de Subastas Judiciales Seccional Azul y para participar en la subasta en particular deberán inscribirse como oferentes con una antelación mínima 3 días hábiles al comienzo de la celebración de la misma (art. 24 anexo 1 Ac. 3604 SCBA), fecha máxima de acreditación de postores fijada el día 11/09/2026 a las 12 hs. DEPÓSITO EN GARANTÍA (PRECIO DE RESERVA) dólares estadounidenses setecientos (U$S 700), equivalente al 5% del valor de la base. Seña: 30 %, el 3er día de finalizada la puja. Audiencia de adjudicación: La audiencia se fijará una vez aprobada la venta del bien, se realizará por videoconferencia mediante plataforma Microsoft Teams, a la cual deberán comparecer el martillero y el adjudicatario munido del formulario de inscripción a la subasta, constancia de código de postor, y demás instrumentos que permitan su individualización fehaciente como comprador en la subasta electrónica. Se PERMITE la compra en comisión, NO PERMITE la cesión del acta de adjudicación. Saldo de precio: Quien resulte adquirente deberá depositar en la cuenta judicial n° N° 6379-28-5003343 y CBU: 01403372 28637950033439, abierta a nombre de la suscripta y como perteneciente a los autos caratulados «LAS HERAS GENEROSO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO» (Expte. n° OL-4080-2020) el saldo del precio al quinto día hábil de aprobada la subasta que será notificada en la dirección electrónica, bajo apercibimiento de considerarlo postor remiso. Conjuntamente con la comisión martillero: no forma parte del precio y se fija en el 6% s/ precio de venta (3% a cargo de la totalidad de los herederos y 3% a cargo del comprador) + 10% de aportes a cargo del comprador. La reglamentación de las Subastas Electrónicas se encuentra publicada (Ac.3604/12 SCBA) en la página de la SCBA (www.scba.gov.ar.). Informes: Martillero via WhatsApp al teléfono 2284-522820, correo electrónico [email protected], oficina física ubicada en Alsina 3421. En la ciudad de Olavarria.