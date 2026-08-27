Aprobaron un pedido de informes al Municipio por la ejecución de los fondos de la TISH para el sector industrial

El Honorable Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un pedido de informes dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal con el objetivo de conocer el estado de ejecución de los recursos correspondientes a la Tasa e Inspección de Seguridad e Higiene (TISH), destinados al desarrollo productivo e industrial de la ciudad.

El concejal Nicolas Zampini (LLA) fundamentó la solicitud recordando el marco normativo vigente: “El año pasado este cuerpo aprobó la ordenanza 5597 que establecía la afectación progresiva de la TISH, donde para este año se debería afectar el 10% de lo recaudado. En el presupuesto para este 2026 se establecía una partida que preveía que para este año se iban a recaudar 1.482 millones de pesos afectados a la industria”. Sobre la fundamentación del reclamo, cuestionó: “Si están los fondos afectados, si el Intendente ya hace un año que tiene un diagnóstico de cuál es la problemática en el sector industrial, ¿por qué no llevan adelante políticas y elaboran obra pública con estos fondos fortaleciendo el entramado productivo local?”.

En respuesta, el concejal Gastón Sarachu confirmó el acompañamiento del bloque oficialista al pedido de informe y explicó las acciones que se vienen desarrollando: “Para la implementación de esta política se conformó la mesa de gestión de la tasa de seguridad e higiene. Se ha tenido varias reuniones donde por supuesto hay un debate, porque lo que pretende la mesa es establecer las prioridades de dónde y cómo se van a ejecutar y gestionar los fondos afectados”. Asimismo, ejemplificó: “Ya se licitó la obra de iluminación de la avenida Perón entre Sarmiento y el acceso a los parques, y justamente fue una obra consensuada con las autoridades de las gremiales empresarias”.

Por su parte, el concejal Guillermo Lascano cuestionó la demora en las obras de infraestructura en las áreas industriales: “Tuvimos la oportunidad de ir a recorrer Los Fresnos y la verdad que no encontrábamos la entrada, es caótico. Es vergonzoso que Olavarría tenga un parque industrial y el acceso esté completamente abandonado”. Agregó además: “Hicimos un pedido de informes para entender cuál es la problemática, qué es lo que está sucediendo, no para que me cuenten qué se lleva ejecutado, sino por qué no se ejecuta estando finalizando el mes de agosto”.