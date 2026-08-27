El concejo aprobó solicitudes de señalización e infraestructura vial en la avenida La Rioja

El Concejo Deliberante de Olavarría aprobó medidas de ordenamiento e infraestructura vial para la avenida La Rioja. Durante la sesión se dio luz verde a un pedido de instalación de reductores de velocidad en el tramo comprendido entre avenida del Maestro y avenida Juan Domingo Perón, así como a intervenciones entre calle Bolívar y avenida Colón.

Al fundamentar la primera de las solicitudes, la concejala Adela Casamayor expuso: “Es algo que han pedido los vecinos, particularmente de esta dirección en el barrio Seco. La avenida La Rioja viene desde la zona de quintas, empalma con la ruta 51 y, cuando entran al barrio Seco, es una pista de carreras. Es un reductor de velocidad en esa dirección”.

Posteriormente, al abordar el proyecto presentado para el tramo entre Bolívar y Colón, Casamayor aclaró que se modificó el articulado original dado que la pintura de las mesetas ya había sido ejecutada. Al respecto, la edila detalló las prioridades pendientes para la zona: “Pedimos iluminación porque de noche es terriblemente oscura entre la calle Bolívar y la calle Colón, sería muy importante para que se transforme en una ruta más segura”. Sobre el cruce con la avenida Colón, añadió: “Piden un semáforo como para prevenir accidentes, porque también ahí hay mucha velocidad”.