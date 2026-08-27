Ana María Yacovacci (Anita) (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 27 de agosto de 2026, a los 78 años de edad. Sus hijos Natalia y Cristian; sus hijos políticos Erica y Goyo; sus nietos Agustín, Lucía, Gregorio y Santino; sus hermanas, sobrinos y cuñados, familiares y amigos participan de su fallecimiento.

Velatorio: España 2942, Departamento “D”. Comienza el jueves 27 de agosto a las 14:00 y finaliza a las 19:00. Sin responso. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: viernes 28 de agosto a las 9:30. Servicio adherido a Coopelectric.