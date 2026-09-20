Oscar Chazarreta “El Tata” (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 20 de septiembre de 2026, a los 86 años de edad. Su esposa Margarita Inés Lescano; sus hijos Mabel, Norma y Marcelo Chazarreta; sus hijos políticos Oscar Calderón y Rocío Romero; sus nietos Ayelén, Erica, Natali, Iván, Brandon y Calderón, y Fiamma Chazarreta; sus nietos políticos, bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento. Vecino del barrio Martín Fierro. Nacido en Pehuajó. Jubilado municipal. Velatorio: A confirmar. Responso: Capilla Ardiente. Cremación: Crematorio Pinos de Paz. Día y hora: A confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.