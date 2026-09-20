Adriana Viviana González de Silva (Q.E.P.D.) Falleció en La Plata el día 19 de septiembre de 2026 a los 53 años de edad. Su esposo Javier Silva; sus hijos: Javito, Daniela y Guillermo; sus hijos políticos: Mariana y Diego; sus nietos: Milagros, Abril, Segundo, Leonel, Alma y Elena; su madre; sus hermanos; sus sobrinos; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”, domingo 20/09 de 09:00 a 15:00 Hs. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: Lunes 21/09 a las 09:30 Hs. Vivía en el barrio Tiro Federal. Nació en Olavarría. Era pensionada.