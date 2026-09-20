Agustina Belén Vidal “Buji” (Q.E.P.D.) Falleció en Monte Grande el día 18 de septiembre de 2026 a los 26 años de edad. Sus padres: Julio Vidal y Patricia Caro; sus hermanos: Verónica, Maicol, Micaela, Alan, Gonzalo y Nazareno Vidal; sus hermanos políticos: Nicolas Planes y Matias Alvarez; sus sobrinos: Naiara, Micol, Amaia y Liam Alvarez; Bautista, Mateo, Aitana y Ashley Vidal; su pareja Rodrigo Carraro; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “F”, sábado 19/09 de 21:30 a 00:00 Hs. y domingo 20/09 de 08:00 a 09:30 Hs. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: Domingo 20/09 a las 09:30 Hs. Servicio adherido a Coopelectric. Vivía en el barrio Sarmiento Norte. Nació en Olavarría. Era docente de Nivel Inicial.