Marcela Andrea Consalvo (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 19 de septiembre de 2026, a los 51 años de edad. Sus hijos Agustina y Gaspar Fuhr Consalvo; su pareja José Frank y demás deudos participan su fallecimiento. Vecina del barrio Jardín. Nacida en Olavarría. Peluquera. Velatorio: España 2942, Departamento “E”, domingo 20/09 de 12:00 a 16:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: lunes 21/09 a las 14:30. Servicio adherido a Coopelectric.