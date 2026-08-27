El Concejo Deliberante aprobó un pedido de informes por los hechos de violencia en la guardia de pediatría

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría aprobó por unanimidad un pedido de comunicación dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal, en el que manifestó su preocupación y repudió los reiterados episodios de violencia registrados en el servicio de guardia de pediatría del Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura». La iniciativa solicita el refuerzo de las medidas de seguridad y el impulso de canales institucionales de reclamo.

Durante el tratamiento del proyecto, la concejal Luciana Islas impulsora de la medida, señaló respecto al funcionamiento del centro de salud: “Vimos dos programas con personal trabajando dentro del hospital: uno era Salud te escucha y el otro era Programa de calidad y seguridad de pacientes. Así que entendimos que por lo tanto no estábamos ante la falta de recursos humanos, sino ante la ineficiente distribución y prevención de conflictos o, peor aún, una ineficiente gestión”. Asimismo, agregó: “La violencia no resuelve nada; al contrario, agrava las situaciones y, lo más triste, es que destruye la salud pública que tanto nos cuesta sostener hoy por hoy”.

Desde el bloque oficialista, la concejala Natalia Álvarez adelantó el acompañamiento de su bancada y expresó: “Repudiamos de manera categórica cualquier acto de violencia sobre cualquier trabajador del hospital municipal, sea física o verbal”. No obstante, cuestionó el análisis de la oposición señalando: “No podemos decir que esto es un problema de mala gestión cuando pasa en el 65 o 70% de las guardias de la provincia de Buenos Aires, cuando las agremiaciones médicas están armando mesas de violencia porque es un fenómeno que es cada vez más habitual. En lo que va del último año se informó que 6 de cada 10 guardias en los 135 distritos de la provincia han sufrido hechos de violencia”.

Álvarez detalló además las acciones adoptadas en el centro de salud local: “Se incorporó un gestor de riesgo, es decir, una persona que cuida la circulación, asesora y acompaña. Se modificó parte de la infraestructura, se habían instalado 48 cámaras y se van a agregar más, sobre todo en el sector de pediatría. Se va a colocar una cámara y un portero para que no se pueda pasar libremente”.

Por su parte, el concejal Marcelo Petehs aportó su postura sobre la atención en el establecimiento público: “Sugerir al Ejecutivo que no deje pasar la oportunidad de trabajar en todo lo que tiene que ver con la calidad de atención hacia el vecino que está del otro lado de la guardia, sea de adultos o de pediatría”.

A su turno, la concejala Lucía Palacios vinculó el clima de conflictividad con el contexto político general y remarcó: “No podemos hablar como vecinos de a pie, somos legisladores, somos concejales, tenemos herramientas para poder tratar de mejorar las cosas. Hay que hacerse responsable de eso”.

En tanto, el concejal Islas respondió a los cuestionamientos del debate expresando: “Estamos hablando de un pedido de comunicación que nos solidarizamos con la gente del hospital y los trabajadores municipales. Pero también le pedimos al ciudadano que sea consciente de cómo nos dirigimos”.

Finalmente, el concejal Guillermo Lascano llamó a mantener el foco de la discusión: “Este proyecto tenía un solo espíritu, que es la preocupación de lo que venía sucediendo. Creo que acá tenemos que ser todos sinceros, repudiar lo que viene sucediendo, acompañar esta iniciativa y no alimentar la violencia”.