Concejal denunció “un caso de acoso” en el Centro Municipal de Monitoreo

Marcelino Quinteros Videla cuestionó la respuesta de la Secretaría de Seguridad ante la situación y aseguró que no hubo una investigación, sino que se decidió separar de sus oficinas durante 15 días a las personas involucradas.

El concejal Marcelino Quinteros Videla, integrante del bloque PRO del HCD, denunció públicamente “un caso de acoso” en el Centro de Monitoreo y cuestionó la respuesta adoptada por la Secretaría de Seguridad ante la situación.

Según relató el edil, el episodio fue comunicado inicialmente al área de Personal, donde se habría mantenido una reunión para abordar lo ocurrido. Posteriormente, desde la Secretaría de Seguridad habrían cuestionado que la situación no hubiera sido informada directamente a esa dependencia.

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia realizada por Quinteros Videla, no se dispuso el apartamiento de ninguna persona ni se inició una investigación sobre lo ocurrido. La medida adoptada habría consistido en separar a los trabajadores de sus respectivas oficinas durante 15 días, con el objetivo de que permanecieran en espacios diferentes y evitar así que la situación volviera a producirse.

El concejal cuestionó que esa haya sido la respuesta institucional ante una denuncia de estas características y puso el episodio como parte de un planteo más amplio sobre el funcionamiento de la Secretaría de Seguridad.

“La Secretaría de Seguridad hoy no funciona”, sostuvo el concejal, al resumir su cuestionamiento al área municipal.