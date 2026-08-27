La Provincia adhirió a la Ley 24.901: qué establece el régimen de prestaciones para personas con discapacidad

La provincia de Buenos Aires dio el último paso legislativo para adherir a la Ley Nacional 24.901, que establece un sistema de prestaciones básicas destinadas a personas con discapacidad.

El proyecto había sido presentado por el senador provincial Emmanuel Santalla y, tras su aprobación en la Cámara de Senadores, fue convertido en ley por Diputados.

La normativa nacional contempla prestaciones de atención integral que abarcan distintas áreas, entre ellas prevención, asistencia, rehabilitación, educación y cobertura de servicios específicos, de acuerdo con las necesidades de cada persona.

La adhesión provincial incorpora ese marco al ámbito bonaerense y establece las condiciones para su aplicación dentro del territorio de la Provincia.

Santalla destacó que el proyecto surgió a partir del trabajo realizado junto con familias de personas con discapacidad y remarcó la importancia de que la Provincia formalice su incorporación al régimen.

«Logramos la sanción definitiva en la Cámara de Diputados de la Provincia de este proyecto de adhesión a la Ley Nacional 24.901 que presenté junto a las familias de personas con discapacidad, culminando con éxito el camino legislativo que abrimos con la aprobación en el Senado», expresó.

El senador sostuvo además que la aprobación busca dar mayor respaldo al acceso a las prestaciones contempladas por la legislación nacional.

«Conquistamos una victoria colectiva junto a las familias al dar este paso fundamental para blindar las prestaciones de salud que a las personas con discapacidad les corresponden por derecho», afirmó.

La sanción se produjo en un contexto de reclamos de familias y organizaciones del sector por el acceso y la continuidad de distintas prestaciones. En ese sentido, Santalla también cuestionó las políticas del Gobierno nacional y planteó la necesidad de fortalecer el rol del Estado en la atención de las personas con discapacidad.

Con la aprobación de Diputados, Buenos Aires queda formalmente adherida al régimen establecido por la Ley 24.901, incorporando a su marco normativo provincial las disposiciones nacionales sobre prestaciones básicas para personas con discapacidad.