Cambios en Desarrollo Económico: Bernardo Baldino reemplaza a Pablo Di Uono

El Municipio de Olavarría anunció este jueves cambios en la estructura de la Secretaría de Desarrollo Económico, que quedará a cargo del ingeniero Bernardo Baldino, quien reemplazará a Pablo Di Uono.

Di Uono había asumido al frente de la Secretaría en febrero de 2025. Previamente, desde el inicio de la gestión de Maximiliano Wesner, había estado a cargo de la Dirección de Prensa y Protocolo.

En tanto, el ingeniero Agustín Macchioli asumirá como subsecretario de Empresas e Inversiones, dentro de la nueva estructura del área.

El Ejecutivo municipal comunicó los cambios este jueves 27 de agosto, aunque no brindó precisiones sobre los motivos de la salida de Di Uono ni sobre los objetivos específicos de la modificación de la estructura de la Secretaría.

Con el cambio, Baldino pasará a conducir Desarrollo Económico, mientras que Macchioli tendrá a su cargo una subsecretaría vinculada específicamente con las empresas y la promoción de inversiones.