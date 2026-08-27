Centro de Monitoreo: desplazaron a un coordinador tras una denuncia por supuesto acoso

Política
Por En Linea Noticias 0

Una denuncia por un supuesto caso de acoso en el Centro Municipal de Monitoreo derivó en el desplazamiento del coordinador de esa dependencia y en la apertura de una investigación interna.

Fuentes municipales confirmaron que la denuncia existió y señalaron que, cuando las autoridades tomaron conocimiento de la situación, se activó el protocolo correspondiente. A partir de allí, el coordinador fue apartado de sus funciones y posteriormente retirado del Centro de Monitoreo.

Concejal denunció “un caso de acoso” en el Centro Municipal de Monitoreo

La situación había sido expuesta públicamente por el concejal Quinteros Videla, quien cuestionó el funcionamiento de la Secretaría de Seguridad y sostuvo que habría existido inacción del Municipio frente a la denuncia.

Desde la administración municipal rechazaron esa acusación y señalaron que es falso que haya habido inacción. Según explicaron, la intervención se produjo una vez que las autoridades tomaron conocimiento del caso y contempló tanto la aplicación del protocolo como el apartamiento del coordinador de la dependencia.

La denuncia continúa siendo analizada mediante una investigación interna, que deberá establecer las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.

Desde el municipio se dejó debidamente aclarado que la mujer que realizó la denuncia fue contenida por las autoridades municipales.

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