La Fundación Macro donó dos computadoras al Municipio

El Municipio de Olavarría recibió la donación de dos computadoras completas de última generación por parte de la Fundación Macro, que serán destinadas a fortalecer el equipamiento tecnológico y las herramientas de trabajo de la administración municipal.

La entrega formal estuvo a cargo del gerente de la sucursal Olavarría del Banco Macro, Martín Talledo, y fue recibida por Bernardo Baldino, quien desde este jueves quedó al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio.

El equipamiento será incorporado a la administración municipal con el objetivo de actualizar las herramientas informáticas disponibles y contribuir al desarrollo de las tareas de los trabajadores municipales.

Desde el Municipio destacaron y agradecieron el aporte realizado por la Fundación Macro y remarcaron la importancia de fortalecer los vínculos y la articulación con instituciones y empresas de la comunidad.

La donación se suma a las acciones de cooperación entre el sector privado y el Estado municipal orientadas a incorporar recursos y herramientas para mejorar el funcionamiento de las distintas áreas y los servicios que se brindan a la comunidad.