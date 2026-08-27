Graciela Cristina Kessler de Huangal (Q.E.P.D.)

Falleció en Lima, Perú, el 13 de agosto de 2026, a los 72 años de edad. Nacida en Olavarría, residía en el exterior.

Lo comunican su esposo Milton Huangal Naveda; sus hijos Josefina, Nicolás y Marcelo Huangal Kessler; sus hijos políticos Guillermo Torres, Katy de la Oliva y Diana Encajima; sus nietos Rodrigo, Macarena, Gonzalo Torres Huangal, Camila Huangal, Nicolás, Joaquina Huangal de la Oliva, Valeria Núñez de la Oliva y Marcelo Huangal Encajima.

Asimismo, participan su hermano Marcelo Kessler, su cuñada Laura Sánchez, sus sobrinos Marcelo Kessler y Guillermo Kessler, su sobrina política Fernanda Pastorino, sus sobrinas nietas Nina y Luna, junto a demás familiares y amigos.

Sus restos fueron trasladados a Chiclayo, Perú, donde se realizó su velatorio y posterior cremación. Se informa que no se reciben visitas de pésame.