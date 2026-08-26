Margarita Carolina Mendoza de Pacheco (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 26 de agosto de 2026 a los 83 años de edad. Sus hijos, sus nietos, bisnietos, sus hijos políticos, sus sobrinos, demás familiares y amigos acompañan su fallecimiento.
Lugar de nacimiento: Buenos Aires. Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo. Actividad que desarrollaba: Jubilada y pensionada.
VELATORIO: España 2942, Departamento «C», comenzó este miércoles 26 de agosto a las 10:00 horas. RESPONSO: Capilla ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz. DÍA Y HORA: Jueves 27 de agosto a las 9:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.