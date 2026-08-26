Barrio Coronel Dorrego: un hombre agredió a una mujer policía y terminó herido por disparos de postas de goma

Un procedimiento policial realizado este martes en el barrio Coronel Dorrego terminó con una mujer policía lesionada y un hombre herido por disparos de postas de goma.

El episodio ocurrió en inmediaciones de calle 17 y Necochea, cuando personal de la Policía Bonaerense interceptó a un hombre que circulaba en una motocicleta y le solicitó la documentación correspondiente.

Según informaron fuentes policiales, el hombre no habría entregado la documentación y, en medio del procedimiento, habría golpeado con el casco en el pecho a una mujer policía, provocando que cayera al piso y sufriera una lesión e inflamación en la zona.

De acuerdo con la información aportada sobre el procedimiento, los agentes habrían advertido además que el hombre llevaba un elemento en la zona de la cintura. Ante esa situación, un policía que también era parte del operativo efectuó tres disparos con postas de goma para repeler cualquier otra agresión por parte del sujeto.

El hombre resultó herido en la espalda y fue trasladado en una ambulancia al Hospital Municipal, donde recibió atención médica por las lesiones provocadas por los impactos.

El hecho quedó caratulado como “resistencia a la autoridad agravada y lesiones” y fue comunicado a la Justicia. Además, tomará intervención la Policía Federal Argentina, en virtud de que en el procedimiento estuvieron involucrados agentes de la Policía Bonaerense.

El hombre herido, cuya identidad no fue informada, cuenta con varios antecedentes penales, de acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación.