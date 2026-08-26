“El radicalismo trabaja para ser gobierno en la Provincia”

El presidente del Comité Provincia de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín, junto a su pares de Mesa Ejecutiva, Josefina Mendoza, Matías Civale y Adriana Ginnobili, convocaron a una reunión con los intendentes radicales, y durante la misma les explicaron la estrategia que se va a llevar adelante en esta nueva etapa del radicalismo: “buscaremos transformar el despliegue territorial del partido en un motor político coordinado, para ofrecer respuestas concretas a las demandas históricas de los vecinos de la Provincia”.

“Los radicales tenemos una ventaja que hasta ahora no hemos podido poner en valor, que es nuestra territorialidad. Que no es un slogan, sino una realidad cotidiana. Sobre todo los intendentes, en sus pueblos, pueden dar fe de que el radicalismo sigue vivo en sus militantes y en los miles de vecinos que todavía nos eligen para que le gestionemos sus ciudades”, señaló Balbín.

“Entre las prioridades inmediatas de la agenda radical –agregó-, se destacan la atención a la crisis del IOMA, la emergencia sanitaria, el deterioro de la infraestructura vial y el impacto de fenómenos climáticos, como es el Súper Niño que se avecina”

Finalmente Balbín remarcó que “el objetivo central será consolidar la unidad del partido. Si logramos consolidar la unidad como herramienta, y establecemos una agenda común, este partido sin dudas está en condiciones, no solo de tener candidatos en los 135 distritos, sino también su propio candidato a Gobernador”.