Olavarría perdió recursos provinciales en términos reales durante el primer semestre

Olavarría recibió menos recursos provinciales en términos reales durante el primer semestre de 2026. De acuerdo con un informe elaborado por la Consultora PPA, las transferencias destinadas al Municipio registraron una variación real negativa del 1,68% en comparación con el mismo período del año pasado.

El dato significa que, aun cuando el Municipio haya recibido una mayor cantidad de pesos nominales, esos recursos tuvieron menor capacidad de compra frente al año anterior. La comparación está ajustada por inflación y permite observar cuánto perdió el poder adquisitivo de los fondos provinciales destinados a las administraciones municipales.

Olavarría quedó ubicado en el puesto 67° entre los 135 municipios bonaerenses en cuanto a la evolución real de las transferencias. La caída local fue inferior al promedio provincial, que alcanzó el 2,48%, pero se mantuvo dentro del grupo de distritos que perdieron recursos en términos reales.

El dato adquiere mayor relevancia porque el cálculo no contempla únicamente la coparticipación. El informe de PPA analiza el conjunto de las transferencias provinciales que reciben los municipios, incluyendo el Fondo Educativo, la descentralización tributaria, el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) y otros mecanismos de distribución.

En otras palabras, la pérdida de Olavarría no se limita a una eventual merma en la coparticipación, sino que refleja una reducción real del conjunto de recursos provinciales que llegan al Municipio.

Olavarría, en rojo

La situación de Olavarría se inscribe en un escenario general de deterioro de las transferencias municipales. Durante el primer semestre de 2026, la Provincia distribuyó unos $2,778 billones entre los 135 municipios bonaerenses. En términos reales, ese monto representó una caída del 2,48% respecto del mismo período de 2025, equivalente a unos $74.683 millones menos medidos a valores de junio de este año.

La coparticipación concentró el 75,9% de los recursos transferidos, seguida por el Fondo Educativo, con el 10,6%; la descentralización tributaria, con el 2,1%; y el FEFIM, con el 0,9%.

El informe señala además que el primer semestre de 2026 representó el menor nivel real de transferencias de los últimos seis años. Los recursos quedaron aproximadamente un 13% por debajo del máximo alcanzado en el segundo semestre de 2022.

La pérdida también puede dimensionarse a través del poder de compra de esos fondos. Según PPA, las transferencias provinciales que en el segundo semestre de 2022 equivalían a unos 1.982 millones de litros de gasoil, durante el primer semestre de 2026 representaron alrededor de 1.437 millones de litros. Es decir, una reducción del 27,5% en su capacidad de compra.

Una caída menor al promedio, pero caída al fin

En ese escenario, Olavarría tuvo un comportamiento mejor que el promedio provincial, aunque no logró escapar del deterioro.

Con una caída real del 1,68%, el distrito quedó por encima de municipios que registraron retrocesos más pronunciados, como Tandil (-5,72%), y también por encima de otros distritos bonaerenses que sufrieron fuertes pérdidas durante el semestre.

Sin embargo, el dato central para las cuentas municipales es otro: Olavarría terminó el primer semestre con menos poder adquisitivo en los recursos provenientes de la Provincia que un año atrás.

La situación representa una presión adicional sobre las finanzas municipales, en un contexto en el que los gobiernos locales deben afrontar gastos de funcionamiento, salarios, servicios, obras y políticas públicas con recursos cuya capacidad de compra viene retrocediendo.

A nivel provincial, 82 de los 135 municipios —más del 60%— registraron durante el primer semestre su peor nivel de transferencias reales desde 2021. Otros 13 distritos tuvieron el segundo peor registro del período.

El escenario muestra así que, aunque la caída de Olavarría fue inferior a la media bonaerense, el Municipio también perdió recursos en términos reales y quedó lejos de escapar a la retracción que afecta a las transferencias provinciales.