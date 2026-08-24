Loma Negra sumó 280 árboles en el mirador de cantera L’Amalí junto a la Escuela Agraria N°1

Loma Negra incorporó este jueves 280 ejemplares de Aguaribay, Casuarinas, Eucaliptus Rastra y frutales para el nuevo mirador de Cantera La Pampita en Planta L’Amalí. La iniciativa forma parte del proyecto «Unidad de Remediación Forestal», desarrollado junto con la Escuela Agraria N°1 de Olavarría, en el marco de los objetivos de sostenibilidad 2030 de la compañía.

La Unidad de Remediación Forestal de la Escuela Agraria Nº1 es impulsada por la Fundación Loma Negra a través del Programa Raíces. La propuesta promueve el emprendedurismo de triple impacto e integra a los alumnos en un proceso de producción pedagógico.

Durante la jornada de voluntariado para la plantación participaron alumnos, docentes y un grupo de jubilados de la empresa, como parte del programa de remediación anual de la planta.

Actualmente, la Unidad incorporó un nuevo invernadero, equipo de riego, mesas de trabajo y semillas. Cuenta con 1500 plantas en crecimiento para la venta, lo que fortalece la formación técnica de los estudiantes, aporta a la reforestación y genera recursos económicos mediante la comercialización de la producción.

En el proyecto intervienen colaboradores de Loma Negra, la Jefatura Regional y Distrital de Educación, el Municipio de Olavarría, el equipo directivo de la escuela y la Cooperadora Escolar.