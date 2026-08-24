Climaterio y menopausia: más de 40 síntomas y las claves para transitar esta etapa con bienestar

La Licenciada Julieta Verna brindó la charla «Climaterio y Menopausia sin tabúes» en el marco del ciclo que impulsa Coopelectric, un encuentro destinado a informar, concientizar y promover una mirada integral sobre esta etapa de la vida.

Durante la exposición, la profesional describió la menopausia como “una etapa natural y fisiológica de nuestra biografía hormonal que marca el final de la etapa reproductiva en una persona nacida con ovarios”. En este sentido, aclaró que la menopausia ocurre un solo día en la vida de una mujer, ya que es el momento exacto en que se cumplen 12 meses consecutivos sin menstruación, mientras que el proceso completo de cambios se denomina climaterio y abarca la premenopausia, perimenopausia, menopausia y postmenopausia. “No es una cuestión de edad, sino una cuestión de hormonas”, señaló.

La especialista explicó que durante este proceso pueden manifestarse más de 40 síntomas físicos y cognitivos, entre los que se encuentran sofocos, insomnio, irritabilidad, lagunas mentales, falta de concentración, aumento de grasa abdominal, pérdida de músculo, sequedad vaginal, disminución de la libido sexual, osteoporosis y taquicardia.

Para mitigar los síntomas y mejorar la calidad de vida, Verna hizo referencia a las terapias de reemplazo hormonal y a los tratamientos farmacológicos no hormonales. Remarcó que “es muy importante evaluar individualmente a cada paciente, por eso deben consultar a su ginecólogo o a un ginecólogo especializado en el tema”. También abordó la suplementación natural con Omega 3, Melatonina, Isoflavonas, Vitamina D, Bisglicinato de magnesio y Vitaminas del grupo B, siempre bajo indicación profesional.

Otro de los ejes de la jornada estuvo centrado en los hábitos saludables. La disertante explicó que “los cambios hormonales y metabólicos que ocurren durante este periodo pueden favorecer un estado de inflamación crónica”, por lo que la alimentación antiinflamatoria, la actividad física, el descanso, la gestión del estrés, la aromaterapia y la fitoterapia resultan aliadas clave.

Entre los alimentos recomendados para disminuir los síntomas mencionó aquellos ricos en fitoestrógenos como el tofu, semillas de lino, crucíferas (brócoli, repollo, coliflor, kale y rábanos) y garbanzos. Destacó además los aportes de alimentos ricos en Omega 3 como chía, pescados grasos, aceite de lino y nueces, y de aquellos con L-arginina y Citrulina presentes en el pepino, salmón, sandía y cítricos. Sobre la fitoterapia, señaló el uso de plantas medicinales como lavanda, salvia, valeriana, ginseng, onagra, hierba de San Juan, manzanilla y pasiflora.

Durante la charla se compartieron datos estadísticos que reflejan la relevancia del tema: más del 50% de la población ha nacido mujer y transitará el climaterio; menos del 10% de las mujeres en el mundo cuenta con recursos y apoyo adecuados; ocho de cada diez transitan este proceso mientras continúan trabajando; más del 60% presenció bromas sobre la menopausia; y casi la mitad de quienes se ausentaron de sus trabajos por síntomas asociados no informaron el motivo a sus empleadores.

La actividad permitió generar un intercambio donde las asistentes formularon consultas, reafirmando la importancia de promover espacios de información y reflexión sobre un proceso que impacta en los ámbitos de la salud, laboral, familiar y social.