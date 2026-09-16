Talleres de educación ambiental y compostaje en escuelas de Olavarría

La Coordinación de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio, continúa con el dictado de talleres ambientales en instituciones educativas de nivel primario, secundario y terciario, en el marco del Programa de Educación Ambiental.

Las capacitaciones abordan dos ejes principales de trabajo:

Programa GIRO: Se explica el funcionamiento del sistema local de gestión de residuos, la metodología para realizar la separación en origen según el cronograma de recolección diferenciada y el destino final de cada corriente.

Se explica el funcionamiento del sistema local de gestión de residuos, la metodología para realizar la separación en origen según el cronograma de recolección diferenciada y el destino final de cada corriente. Compostaje domiciliario: Se brindan conceptos teóricos y prácticos sobre la valorización de residuos orgánicos, sus beneficios y la aplicación de la técnica en hogares y establecimientos educativos.

Entre abril y agosto se dictaron 13 talleres en distintos establecimientos escolares, con la participación de 456 estudiantes. Desde la dependencia municipal informaron que se realiza un seguimiento en las instituciones que buscan implementar prácticas ambientales propias y se entrega material informativo a alumnos y docentes.

Las escuelas interesadas en solicitar los encuentros presenciales pueden contactarse con la Coordinación de Ambiente al correo electrónico [email protected], a los teléfonos 422135 o mediante el mensaje MIO al 2284229029.