Causa terrenos: declara Mariano Ciancio

Mariano Patricio Ciancio se presentará este miércoles 26 de agosto ante la Justicia de Azul para prestar declaración indagatoria en el marco de la denominada Causa Terrenos, una investigación que lleva más de cuatro años y que tiene como eje una serie de presuntas estafas vinculadas a la comercialización ilegal de lotes en Olavarría.

La audiencia está prevista para las 9:30 y tendrá lugar ante el fiscal José Ignacio Calonje, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales con asiento en Azul, quien lleva adelante la instrucción del expediente. La convocatoria fue realizada en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

Ciancio es uno de los imputados en la causa.

«Voy a declarar», fue lo único que anticipó Mariano Patricio Ciancio este martes sobre como será el desarrollo de la aue

Al momento en que se desató el escándalo se desempeñaba como asesor de la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida de la Municipalidad de Olavarría, durante la gestión del entonces intendente Ezequiel Galli. También es reconocido por su actividad como dirigente barrial.

De acuerdo con la información incorporada al expediente y difundida oportunamente, Ciancio se encuentra imputado por dos hechos.

La declaración de Ciancio forma parte de la ronda de indagatorias dispuesta por Calonje para los distintos imputados de la investigación. El cronograma sufrió modificaciones durante agosto y finalmente estableció el 26 de agosto como fecha para la presentación de Ciancio.

La causa investiga la presunta comercialización fraudulenta de terrenos y reúne más de veinte hechos denunciados. Por el expediente ya fueron convocados otros imputados, entre ellos Claudio Ariel Peralta, quien el pasado 19 de agosto se presentó ante el fiscal y decidió no declarar.

La presentación de Ciancio será seguida con atención por las derivaciones políticas que tuvo la investigación desde su inicio, particularmente por su vínculo con la administración municipal de Galli y por las acusaciones que dieron origen al expediente.