Los colegios privados bonaerenses completan en septiembre el aumento del 7,5% autorizado para las cuotas

Los aranceles de los colegios privados de la provincia de Buenos Aires aumentarán un 2,5% en septiembre, que se suma al 5% aplicado en agosto.

Los colegios privados bonaerenses con aporte estatal aplicarán desde septiembre un nuevo incremento del 2,5% en sus cuotas, con el que se completará el ajuste del 7,5% autorizado por el Gobierno provincial para el bimestre.

La actualización fue autorizada por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y alcanza a los establecimientos educativos de gestión privada que reciben aporte estatal. El porcentaje de aumento varía de acuerdo con el nivel educativo y el grado de subvención que recibe cada institución, que puede ubicarse entre el 40% y el 100%.

Según el nuevo cuadro arancelario, las escuelas primarias con una subvención estatal del 100% podrán cobrar hasta $38.070, mientras que el tope para aquellas que reciben un 40% de aporte será de $172.180.

En el nivel secundario, los valores máximos quedaron establecidos en $41.980 para los establecimientos con el 100% de subvención y en $223.740 para aquellos que reciben el 40%.

La actualización alcanza a los distintos niveles de enseñanza: Inicial, Primaria, Secundaria, Técnica, Agraria, Artística y Educación Superior.

Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), su secretario ejecutivo, Martín Zurita, sostuvo que el incremento permite acompañar los aumentos establecidos en las paritarias docentes. “Resulta importante para acompañar los aumentos que se otorgaron en las respectivas paritarias docentes de las jurisdicciones”, señaló.

Sin embargo, el dirigente advirtió por la situación económica que atraviesan numerosas instituciones del sector. Entre las dificultades mencionó la caída en la matrícula, vinculada también al descenso de los índices de natalidad, una morosidad en el pago de cuotas que —según indicó— alcanza en promedio al 11% y el retraso en la autorización de aumentos arancelarios en algunas jurisdicciones.

De acuerdo con AIEPA, estos factores generaron un desfasaje financiero en distintas instituciones educativas privadas.