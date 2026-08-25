Un productor mató al perro de un galguero que cazaba sin permiso en un campo de Azul

Un galguero ingresó sin autorización a un establecimiento rural en el partido de Azul y mantuvo un duro cruce con el propietario del lugar luego de que este matara a disparos a uno de sus perros. El hecho, registrado en video por el propio cazador y difundido en redes sociales, reabrió el debate sobre las incursiones no autorizadas en propiedades privadas del interior bonaerense.

Según detalló el medio NewsDigitales, la secuencia muestra al joven desde su camioneta mientras increpa al ruralista, a quien señala por portar una carabina con la que ultimó al animal. En la filmación, el cazador admite haber ingresado al predio sin el permiso correspondiente, aunque cuestiona la reacción del productor.

El conflicto generó diversas posturas en las plataformas digitales, entre quienes respaldaron la postura del productor por la invasión de la propiedad privada y quienes repudiaron la muerte del can.

A raíz de la viralización del hecho, el legislador bonaerense Luciano Bugallo recordó la existencia de un proyecto impulsado junto al diputado Andrés De Leo para incrementar las penas y establecer sanciones severas ante el ingreso de personas con armas o perros de caza a establecimientos rurales sin el consentimiento explícito y por escrito de sus dueños.