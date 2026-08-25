​Una joven de 24 años fue detenida por venta de drogas en el barrio Sarmiento norte

Una joven de 24 años fue aprehendida en la tarde/noche del miércoles tras dos allanamientos concretados en el barrio Sarmiento Norte, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes.

​Los procedimientos fueron dispuestos por la Dra. Fabiana San Román, titular del Juzgado de Garantías N° 1, a solicitud de la UFI N° 19 a cargo del Dr. Christian Urlezaga y del Ayudante Fiscal Dr. Juan Mañero. La causa fue instruida por la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Olavarría tras meses de tareas de inteligencia.

​A las 20:00 del miércoles, personal de Drogas Ilícitas con el apoyo del Cuerpo de Infantería de Loma Negra ejecutó las medidas en dos domicilios situados en la calle Moisés Lebensohn al 1600. En el lugar se secuestraron 47 gramos de cocaína —cantidad equivalente a 90 dosis umbrales—, 76 gramos de marihuana, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo en moneda nacional.

​La mujer prestó declaración indagatoria en sede fiscal el jueves, instancia en la que la fiscalía solicitó formalmente la conversión de la aprehensión en detención. Posteriormente, la imputada fue trasladada a la Comisaría de Tapalqué a la espera de un cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense.