Rescatan a un trabajador en una obra en construcción

Un operario de la construcción debió ser rescatado este martes tras sufrir una dolencia mientras trabajaba en el primer piso de una obra ubicada en la calle Sargento Cabral al 2000, en el barrio Pueblo Nuevo.

​Al lugar concurrió la Unidad 30 del Cuartel Central de Bomberos de Olavarría, junto con el grupo de rescate en alturas, para brindar asistencia en las tareas de evacuación.

​Los bomberos, en labor conjunta con personal médico del Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura», inmovilizaron al trabajador en una camilla especial para alturas. Luego, descendieron a la víctima hasta la planta baja para abordarla en la ambulancia y trasladarla al centro de salud.

​Por el momento no se difundió información sobre el estado de salud del hombre trasladado.