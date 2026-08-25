De una moto entre obras a una empresa familiar: Ernesto Vignau llega a CoNverSo

Este miércoles 26 de agosto, desde las 20 horas, En Línea Noticias estrenará una nueva edición de CoNverSo, el ciclo de entrevistas conducido por Fabricio Lucio, con la dirección general de Jorge Scotton.

En esta oportunidad, el protagonista será el ingeniero Ernesto Vignau, titular de Visan Ingeniería, quien repasará su trayectoria personal y profesional y la historia de una empresa vinculada al desarrollo de Olavarría.

Nacido en Azul, Vignau llegó a Olavarría para estudiar Ingeniería en Construcciones en la universidad pública. En la entrevista recuerda aquellos primeros años, el esfuerzo de sus padres para que pudiera continuar sus estudios y cómo esa etapa marcó buena parte de su recorrido profesional.

Junto con su colega Sansimoni, comenzó a trabajar en 1988 y, a partir de la posibilidad de cotizar para la fábrica Loma Negra, ambos formalizaron la sociedad que dio origen a Visan Ingeniería. Desde entonces, la empresa participó de distintos proyectos y obras, tanto en Olavarría como en otras localidades de la región.

La historia también incluye momentos complejos. La crisis económica de 2001 significó un punto de inflexión para la firma y obligó a Vignau a afrontar una nueva etapa al frente de la empresa.

En CoNverSo, el ingeniero repasa aquella experiencia y explica cómo esa crisis terminó definiendo una forma de trabajar basada en una estructura capaz de adaptarse a los distintos ciclos económicos del país.

A lo largo de la entrevista también aparecen algunas de las obras realizadas por Visan Ingeniería, entre ellas trabajos de infraestructura en el campus de la Unicen y la construcción del pabellón de Gastroenterología del Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura», además de diferentes proyectos para empresas, instituciones y municipios de la región.

Pero la charla no se limita a la historia de una empresa. Vignau también analiza el presente de la construcción, la importancia que, según su mirada, tiene la obra pública para el desarrollo de las ciudades y el impacto que la actividad genera en una economía como la de Olavarría, estrechamente vinculada a la industria, las canteras y la producción cementera.

El ingeniero también destaca el valor de la capacitación y de los trabajadores locales y se refiere a la construcción como una actividad colectiva, en la que profesionales y operarios forman parte de un mismo equipo.

El estreno de la entrevista con Ernesto Vignau será este miércoles 26 de agosto a las 20 horas, a través del canal de YouTube de En Línea Noticias.

Una nueva entrega de CoNverSo, para conocer las historias, experiencias y protagonistas que forman parte de la vida de nuestra ciudad.