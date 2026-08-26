Nelly Angélica Zapata de Pedernera “Reco” (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 26 de agosto de 2026, a los 66 años de edad. Su esposo Jesús Alberto Pedernera; sus hijos; sus hijos políticos; sus nietos; sus bisnietos; sus hermanos; sus sobrinos; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”, miércoles 26/08 de 19:00 a 11:30 horas del jueves 27/08. Sin responso. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: jueves 27/08 a las 11:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Nacida en Olavarría, vivía en el barrio Nicolás Avellaneda y era jubilada.