Casa Silvia lanzó una gran liquidación en calefacción con hasta 50% de descuento y cuotas sin interés

Con el objetivo de acompañar a las familias en la recta final de la temporada invernal, Casa Silvia presentó una imperdible campaña de liquidación en equipos de calefacción y climatización, con importantes beneficios económicos que incluyen hasta un 50% de descuento y opciones de financiación de hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Visa, Mastercard y Naranja X.

La propuesta abarca una amplísima variedad de marcas líderes y modelos adaptados a cada necesidad del hogar, tanto en sistemas a gas como eléctricos y a leña.

Destacados de la liquidación

Entre las alternativas destacadas que se encuentran disponibles en la promoción, se incluyen:

Calefactores a gas Coppens: Modelo de 2500 Cal (Cód. 0019010030): Precio de lista $266.310, financiable en 9 cuotas sin interés de $29.590 . Modelo de 4000 Cal (Cód. 0019010032): Precio de lista $302.280, disponible en 12 cuotas sin interés de $25.190 .

Calefactores a gas Longvie: Modelo de 2000 Cal (Cód. 0019230010): Precio de lista $296.550, disponible en 9 cuotas sin interés de $32.950 . Modelo de 3000 Cal (Cód. 0019230009): Precio de lista $354.510, disponible en 12 cuotas sin interés de $29.550 (o $39.390 según la modalidad de plan).

Calefactores a gas CTZ: Modelo de 4000 Cal (Cód. 0019020064): Precio de oferta a $418.590 . Modelo de 6000 Cal (Cód. 0019020067): Precio de lista $652.680, financiable en 12 cuotas sin interés de $54.390 .

Calefactores a leña Tromen: Modelo de 9000 Cal (Cód. 0019700115): Precio de lista $615.480, disponible en 12 cuotas sin interés de $51.290 .

Calefactores eléctricos Protalia: Modelo de 1500 W (Cód. 0184960122): Precio de oferta especial a $99.990 .



Dónde encontrar las ofertas

Los interesados en aprovechar los últimos días de esta liquidación pueden acercarse a cualquiera de las sucursales físicas de Casa Silvia o realizar sus compras de manera rápida y segura ingresando al sitio web oficial: www.casasilvia.com.

Nota Para portal local