Anticipo / Natalia Álvarez será la nueva Directora Ejecutiva del Hospital de Oncología

La concejal oficialista Natalia Álvarez dejará su banca en el Concejo Deliberante de Olavarría para asumir como nueva directora ejecutiva del Hospital Zonal Especializado en Oncología “Luciano Fortabat”, que depende del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

El desembarco de Álvarez en la estructura sanitaria bonaerense fue confirmado por fuentes calificadas a En Línea Noticias.

Antes de llegar nuevamente al Concejo Deliberante, la profesional integró el Consejo Administrativo de Salud de la Municipalidad de Olavarría, donde se desempeñó como subsecretaria de Recursos Humanos y Planificación.

Esa función la ubicó dentro del equipo que acompañó a Maximiliano Wesner en la reorganización del sistema sanitario municipal, en el inicio de la gestión.