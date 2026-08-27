Terrenos: “Yo estoy en esta causa por culpa del exintendente y parte de su entorno”

Mariano Patricio Ciancio declaró este miércoles durante más de dos horas ante el fiscal José Ignacio Calonje. Respondió por los dos hechos de estafa que se le imputan y, tras la indagatoria, habló con En Línea Noticias. No brindó detalles de lo declarado y explicó que decidió mantener reserva sobre el contenido de la audiencia. “Dije lo que tenía que decir”, afirmó.

Mariano Patricio Ciancio se presentó este miércoles ante la Justicia de Azul para prestar declaración indagatoria en el marco de la denominada Causa Terrenos, en la que se encuentra imputado por dos hechos de estafa.

La audiencia comenzó alrededor de las 11 y se extendió durante más de dos horas. Ciancio estuvo acompañado por su abogado, Pablo Salerno, y declaró ante el fiscal José Ignacio Calonje y la instructora de la causa.

Tras finalizar la audiencia, Ciancio habló con En Línea Noticias y confirmó que respondió por los dos hechos que se le atribuyen.

“Lo más importante que declaré, casi más de dos horas, fue que contesté lo que me preguntaron, dije lo que tenía que decir, hablé de todo lo que me preguntó el fiscal Calonje”, señaló.

El dirigente barrial y exasesor de la gestión de Ezequiel Galli decidió no brindar detalles sobre el contenido de su declaración. Según explicó, hay aspectos de lo ocurrido durante la indagatoria que no pueden ser difundidos y remarcó que mantendrá esa reserva por respeto al fiscal que interviene en la investigación.

“De la causa no voy a entrar en detalle, porque hay cosas que no se pueden contar de la declaración”, sostuvo.

En ese sentido, destacó el trato recibido durante la audiencia por parte del fiscal Calonje, a quien definió como “un fiscal de otro nivel”.

“Queremos que esto termine cuanto antes”

Luego de prestar declaración, Ciancio manifestó que se encuentra más tranquilo y a la espera de que la Justicia continúe con la investigación.

“Acá estamos más tranquilos y a la espera de que la Justicia siga actuando y poder salir de todo esto”, expresó.

También volvió a destacar el acompañamiento de su abogado, Pablo Salerno, durante los casi cuatro años transcurridos desde el inicio de la causa, así como el respaldo recibido de su familia y sus allegados.

“Yo simplemente quisiera que esto termine cuanto antes, que es lo que deseamos con el doctor y deseamos todos, porque la verdad que no la hemos pasado bien”, afirmó.

Ciancio señaló además que esta será su única declaración pública sobre la causa. En adelante, según indicó, será su abogado quien se refiera a los aspectos vinculados con el expediente.

“Estoy en esta causa por culpa del exintendente y parte de su entorno”

Al momento de cerrar la entrevista con En Línea Noticias, Ciancio fue consultado sobre qué conclusión le deja el proceso que atraviesa desde hace casi cuatro años.

La respuesta fue directa y apuntó contra el exintendente Ezequiel Galli y parte de su entorno.

“Yo estoy en esta causa por culpa del exintendente y parte de su entorno”, afirmó.

Y agregó: “Estoy seguro que es así”.

Esa fue la definición que Ciancio eligió para cerrar su primera declaración pública después de haber prestado indagatoria ante el fiscal Calonje.