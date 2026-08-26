Guardia Urbana: el HCD tratará el proyecto de Wesner para reforzar la prevención

Ph: Archivo – Wesner en una reunión con autoridades policiales

El Concejo Deliberante de Olavarría tratará este jueves el proyecto de ordenanza que propone crear la Guardia Urbana Municipal, una de las principales iniciativas impulsadas por el intendente Maximiliano Wesner en materia de prevención y seguridad.

El expediente 169/26, que plantea la creación de un nuevo cuerpo civil municipal, ya obtuvo despacho favorable por mayoría en la Comisión de Seguridad y avanzó en su recorrido legislativo. Ahora figura entre los proyectos con despacho de comisión que serán considerados durante la 11° sesión ordinaria del período deliberativo 2026, prevista para este jueves 27 de agosto desde las 9:15.

La iniciativa propone conformar un cuerpo destinado a fortalecer la presencia preventiva del Estado municipal en el espacio público, con tareas de proximidad territorial, prevención, control y articulación con las fuerzas de seguridad.

En Línea Noticias había accedido al expediente y detallado los principales aspectos del proyecto impulsado por Wesner. Entre ellos aparecen la estructura del nuevo cuerpo, su régimen laboral, la capacitación de los agentes, el equipamiento previsto y, especialmente, los límites que tendrá frente a las funciones propias de la Policía.

16 agentes para la primera etapa

De acuerdo con el proyecto, la primera etapa de implementación contempla 16 agentes municipales, seleccionados mediante una convocatoria interna y voluntaria.

Los trabajadores ya cuentan con antigüedad dentro de la planta municipal y deberán atravesar un proceso de formación obligatorio. El proyecto establece un Curso de Instrucción para Agentes Ingresantes de 160 horas cátedra, con formación teórica y prácticas profesionales.

La capacitación estará a cargo de docentes municipales y profesionales contratados y contará además con la participación del Instituto Universitario Policial Juan Vucetich. El esquema contempla incluso la posibilidad de continuar la formación para acceder posteriormente a títulos universitarios vinculados con la seguridad pública y ciudadana.

48 horas semanales y turnos rotativos

Los integrantes de la Guardia Urbana estarán comprendidos dentro del convenio colectivo de trabajo de los empleados municipales.

La jornada prevista será de 48 horas semanales, con turnos ordinarios de ocho horas diarias, bajo un sistema rotativo y con un franco cada siete días.

El proyecto establece que el financiamiento inicial será absorbido por la estructura municipal existente. No se contempla una nueva partida presupuestaria específica, ya que los gastos iniciales serán afrontados dentro de los recursos correspondientes a la actual Secretaría de Protección Ciudadana y la estructura de Control Urbano.

La Guardia Urbana absorberá a Control Urbano

Uno de los cambios centrales de la propuesta es que la nueva Guardia Urbana absorberá las funciones de contralor administrativo que actualmente desarrolla Control Urbano.

La actual Dirección de Control Urbano dejará de existir dentro del organigrama municipal una vez implementada la nueva estructura.

Los inspectores que actualmente cumplen funciones en esa área podrán incorporarse a la Guardia Urbana siempre que superen las evaluaciones psicofísicas y aprueben el curso de formación inicial. Quienes no cumplan con esos requisitos serán reubicados en otras áreas de la Secretaría de Protección Ciudadana.

La sede de la nueva Dirección estará ubicada en Coronel Suárez 870, donde actualmente funciona la Secretaría de Protección Ciudadana, además de las dependencias operativas del barrio Pickelado.

¿Qué hará la Guardia Urbana?

El proyecto define a la Guardia Urbana como un cuerpo civil orientado a la prevención y la proximidad territorial.

Entre las funciones previstas aparecen:

Presencia preventiva en corredores escolares, centros de salud y dependencias públicas.

Recorridas en plazas, parques y espacios recreativos.

Ordenamiento del tránsito y participación en operativos municipales.

Intervención inicial ante emergencias, catástrofes o situaciones de conmoción pública.

Recorridas preventivas en delegaciones y caminos rurales del Partido de Olavarría.

Cada intervención deberá quedar registrada mediante un Acta de Procedimiento Municipal.

Además, la Guardia Urbana trabajará articuladamente con el Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COM) y con la Mesa de Coordinación local establecida por el Ministerio de Seguridad bonaerense.

No tendrá funciones policiales

Uno de los puntos centrales del proyecto es la delimitación de las competencias de la nueva fuerza municipal.

La Guardia Urbana será un cuerpo civil complementario de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, pero no tendrá facultades policiales ordinarias.

Sus agentes podrán intervenir en tareas de control municipal, fiscalización de faltas y constatación de infracciones, pero no podrán realizar detenciones penales ni requisas de personas o vehículos por razones de urgencia ni desarrollar tareas propias de la Policía.

La iniciativa contempla como excepción la posibilidad de realizar una aprehensión civil ante un delito en flagrancia, en los términos establecidos por la Constitución bonaerense y el Código Procesal Penal. En esos casos deberán dar intervención inmediata a la Policía.

Sin armas de fuego

El proyecto también establece una prohibición expresa: los integrantes de la Guardia Urbana no podrán utilizar, portar ni tener armas de fuego.

El equipamiento previsto incluye chaleco de protección balística, esposas y tonfa reglamentaria —bastón PR-24—.

El uso de elementos de baja letalidad estará limitado a situaciones específicas previstas por la ordenanza, como la defensa propia o de terceros, la prevención de delitos flagrantes o el control de disturbios.

Requisitos para integrar el cuerpo

La iniciativa establece una serie de requisitos para quienes aspiren a formar parte de la Guardia Urbana.

Entre otros puntos, deberán ser ciudadanos argentinos, tener entre 21 y 45 años, contar con estudios secundarios completos, presentar certificados de antecedentes penales y de libre deuda alimentaria y superar evaluaciones psicofísicas.

También se establece prioridad para quienes residan en el Partido de Olavarría y ya sean empleados municipales.

Quedarán excluidas aquellas personas con antecedentes penales, condenas por delitos dolosos, inhabilitaciones para ejercer cargos públicos o exoneraciones de la administración pública.

Control y régimen disciplinario

El proyecto también establece un régimen disciplinario específico, con faltas clasificadas en cuatro categorías: simples, leves, graves y muy graves.

Las sanciones van desde llamados de atención y apercibimientos hasta suspensiones de hasta 30 días y, en los casos más graves, la cesantía definitiva.

Entre las conductas consideradas muy graves aparecen la filtración de información sensible o confidencial y el uso de teléfonos celulares personales durante el servicio cuando interfiera con las tareas operativas.

La Secretaría de Protección Ciudadana, a través del Centro de Operaciones y Monitoreo, tendrá además funciones de auditoría y podrá impulsar sumarios administrativos o denuncias judiciales ante eventuales irregularidades.

Un proyecto clave para la gestión de Wesner

La creación de la Guardia Urbana constituye así una de las principales apuestas de la gestión de Maximiliano Wesner en materia de prevención.

El proyecto busca ampliar la presencia municipal en las calles, pero establece una estructura diferenciada de las fuerzas policiales, con funciones centradas en la prevención, el control urbano y la proximidad territorial.