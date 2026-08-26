La gestión municipal superó los 4.000 trámites de escrituración en Olavarría

Imagenes Mauricio Latorre

Un total de 142 familias de Olavarría firmaron las escrituras de sus viviendas este miércoles por la tarde en el Salón Rivadavia. El acto estuvo encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, junto a funcionarios municipales y provinciales.

Con esta nueva jornada, la gestión municipal superó los 4.000 trámites de escrituración realizados. Del total de firmas concretadas, 118 correspondieron a gestiones bajo la Ley Provincial N.º 10.830 y 24 a operatorias del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.

El proceso se llevó a cabo a través de la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.

Durante la actividad, acompañaron a Wesner el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Pablo Di Uono; el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial, Juan Sánchez; y Mariana Sánchez en representación del Gobierno bonaerense.

En sus palabras a los vecinos, Wesner destacó la importancia del trabajo realizado y señaló que el municipio ya alcanzó más de 400 soluciones habitacionales mediante esta labor articulada con la provincia.