Vio a la policía, huyó y dejó abandonada una bicicleta

Un hombre que circulaba en bicicleta escapó al advertir la presencia de efectivos policiales y abandonó el rodado en plena vía pública, en un episodio ocurrido este martes en Olavarría.

El hecho se registró en la zona de Independencia y Cannaveri, donde personal de Motopolicías realizaba tareas de patrullaje en el marco de una orden de servicio.

Según se informó, los efectivos observaron a un hombre que circulaba a bordo de una bicicleta rodado 29, marca Gribom y de color gris. Al advertir la presencia policial, el sujeto emprendió la fuga y dejó el rodado abandonado.

Los agentes procedieron al secuestro de la bicicleta, que quedó a disposición de la Justicia para su eventual exhibición a personas que pudieran reconocerla y determinar su procedencia.

Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría Primera de Olavarría, por corresponder a esa jurisdicción.

Interviene en el caso la UFI N.º 4, bajo la carátula de “Hallazgo”.