Jueza de Olavarría rechazó detener al carnicero acusado de envenenar perros en Bolívar

La magistrada olavarriense no hizo lugar a un pedido formulado por la fiscal Julia María Sebastián.

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Con información del diario La Mañana

La jueza de Garantías Fabiana San Román, con sede en Olavarría, rechazó el pedido de detención de Sebastián Rodrigo Mendiburu, un carnicero de Bolívar acusado de envenenar perros con carne picada contaminada.

La decisión judicial fue confirmada este miércoles durante una conferencia de prensa en la que la Fiscalía y la Policía brindaron detalles de la investigación.

La titular de la Unidad Fiscal N.º 15 de Bolívar, Julia María Sebastián, encabezó la conferencia junto al jefe de Operaciones de la DDI local, Ezequiel Luna, y el comisario departamental Pedro Poveda. También participaron el director de Protección Ciudadana y Defensa Civil, Roque Bazán, y el responsable de Sapaab, Alejandro Arredondo.

La investigación comenzó a partir de una serie de casos de envenenamiento de perros registrados en el barrio Los Tilos, particularmente en inmediaciones de la calle La Rioja. En relación con uno de los episodios, el domingo se realizaron allanamientos en una vivienda y en una carnicería ubicada sobre la avenida Calfucurá. Según explicó la Fiscalía, de ese comercio habría salido la carne picada envenenada que posteriormente consumieron los animales.

De acuerdo con lo informado durante la conferencia, cuatro perros fueron afectados por el envenenamiento: tres murieron y uno logró sobrevivir gracias a la intervención de profesionales veterinarios.

Por el caso quedó imputado Sebastián Rodrigo Mendiburu, propietario de la carnicería allanada. La Fiscalía solicitó su detención por infracción a la Ley Sarmiento, daño calificado y envenenamiento de sustancias alimenticias.

La fiscal Sebastián explicó que el pedido de prisión preventiva se fundamentó especialmente en la acusación vinculada con el envenenamiento de sustancias alimenticias, delito que contempla, según indicó, una pena en expectativa de entre 3 y 10 años de prisión.

Sin embargo, la jueza de Garantías Fabiana San Román rechazó el pedido de detención, por lo que el acusado continuará en libertad mientras avanza la investigación.

Sobre la resolución judicial, la fiscal Sebastián aclaró: “Es importante que entiendan que nosotros somos quienes pedimos, pero la decisión depende del Juzgado de Garantías”.

La secuencia quedó registrada por cámaras

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Uno de los elementos centrales de la investigación son las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad. Según explicó Ezequiel Luna, los investigadores pudieron reconstruir la secuencia y observar al imputado preparando la carne.

Las imágenes también mostrarían que la carne fue ingresada a un freezer, aparentemente con la intención de quitarle el olor del veneno, y que posteriormente fue colocada en un plato sobre la vereda. De ese recipiente comieron los perros.

Luna explicó que el recipiente fue colocado el domingo 9, alrededor de las 12:45, por una persona que llegó al lugar a bordo de una Volkswagen Amarok gris oscura, sin patentes colocadas.

El individuo descendió de la camioneta, dejó el recipiente en la zona y luego se retiró.

A partir de las imágenes, los investigadores iniciaron un trabajo de identificación del vehículo. Primero relevaron las Volkswagen Amarok existentes en Bolívar y luego compararon distintos detalles particulares observados en la camioneta registrada por las cámaras.

Entre esos elementos se tuvo en cuenta un trabajo de polarizado ubicado debajo de la luz de stop de la luneta trasera, un sticker de fabricación ubicado en la parte inferior izquierda de la luneta y el logo de la empresa vendedora colocado sobre el lateral izquierdo del vehículo.

La coincidencia de esas características llevó a los investigadores a determinar que la camioneta pertenecía a Mendiburu.

Allanaron la carnicería

En el marco de la investigación también fue allanada la carnicería ubicada sobre avenida Calfucurá, propiedad del imputado. Según las autoridades, de ese establecimiento habría salido la carne utilizada posteriormente para el envenenamiento.

Consultados sobre si el comercio continúa funcionando, explicaron que ya se dio intervención al Juzgado de Paz Letrado, que deberá disponer las medidas que correspondan. Según anticiparon durante la conferencia, se prevé la clausura del establecimiento.

La Fiscalía y los investigadores señalaron además que, si bien actualmente existe un único imputado, no descartan la participación de al menos una persona más.

Por ese motivo, pidieron prudencia y paciencia mientras continúa la investigación y se incorporan nuevos elementos a la causa.

Más de 80 animales muertos

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El caso se inscribe en una problemática que viene generando preocupación entre los vecinos de Bolívar. De acuerdo con información difundida en las últimas horas, desde comienzos de 2026 se contabilizan más de 80 animales muertos por presunto envenenamiento en esa ciudad.

Las autoridades remarcaron, en ese sentido, la importancia de que cada episodio sea denunciado formalmente para que pueda ser incorporado a las investigaciones judiciales.

Durante la conferencia señalaron que, al menos hasta la primera marcha realizada por vecinos, solo dos casos habían sido efectivamente denunciados y judicializados.

La investigación continúa y, mientras la Fiscalía avanza con nuevas medidas, el acusado permanecerá en libertad luego de que la jueza de Garantías con sede en Olavarría rechazara el pedido de detención.