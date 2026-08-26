Trasladaron desde Jujuy a dos bonaerenses politraumatizados en un operativo aéreo de alta complejidad

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires desplegó un operativo sanitario aéreo de alta complejidad para trasladar desde Jujuy hasta La Plata a un hombre de 60 años y su hijo de 37, ambos bonaerenses, que sufrieron múltiples traumatismos y fracturas luego de que el vehículo en el que viajaban desbarrancara.

La aeroevacuación se concretó el sábado 22 de agosto y demandó la articulación de equipos sanitarios de ambas provincias, además de personal aeronáutico y operativo para garantizar el traslado y la continuidad de los tratamientos dentro de la red pública bonaerense.

El dispositivo estuvo a cargo de la Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias, Catástrofes y Red de Atención Hospitalaria, que recibió el pedido de derivación y activó el operativo para trasladar a los pacientes desde el norte del país.

A partir de esa solicitud, la Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial y Planificación Aeroportuaria (DPAO y PA), dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense, activó el protocolo correspondiente y puso a disposición el avión sanitario Cessna Grand Caravan 208.

Un traslado de cientos de kilómetros

El avión sanitario partió desde la provincia de Buenos Aires rumbo a Jujuy y arribó a las 13:30. Una vez que los dos pacientes estuvieron en condiciones de realizar el viaje, se inició el regreso hacia La Plata, donde la aeronave aterrizó alrededor de las 20:30.

Los pacientes fueron posteriormente trasladados en ambulancia hasta los hospitales provinciales Rossi y San Martín, donde permanecen internados y reciben atención especializada de acuerdo con la complejidad de sus cuadros.

Según se informó, ambos habían sufrido múltiples traumatismos musculoesqueléticos y fracturas como consecuencia del siniestro vial. Un tercer integrante del grupo permanece internado en una clínica de la provincia de Jujuy.

Una operación sanitaria y logística

La aeroevacuación requirió una coordinación permanente entre los equipos que intervinieron tanto en Jujuy como en La Plata. El operativo contempló no sólo el traslado aéreo, sino también la asistencia médica durante el vuelo, la preparación de los pacientes, las ambulancias y la recepción en los hospitales bonaerenses.

Este tipo de dispositivos permite reducir los tiempos de derivación de pacientes con cuadros complejos y garantizar el acceso a establecimientos con mayor capacidad resolutiva cuando la atención requerida no puede ser brindada en el lugar donde ocurrió la emergencia.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense destacaron que, por la distancia recorrida y las características de la intervención, se trató de una de las aeroevacuaciones sanitarias de mayor complejidad realizadas por la Provincia.

La capacidad aérea de la Provincia

Para este tipo de emergencias, la Provincia pone a disposición del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) un avión Grand Caravan, preparado para operar incluso en pistas cortas y de pasto.

Además, cuenta con un helicóptero H145, destinado a intervenciones y emergencias sanitarias que requieren una respuesta aérea inmediata.

La utilización de estos recursos permite ampliar la capacidad de respuesta del sistema público bonaerense y asistir a pacientes que, aun encontrándose fuera del territorio provincial, necesitan ser trasladados a centros especializados de la red sanitaria.

El operativo desde Jujuy puso en evidencia, además, la importancia de la articulación entre jurisdicciones y entre los distintos sistemas de emergencia para garantizar la atención y continuidad de los tratamientos de pacientes bonaerenses ante situaciones de extrema complejidad.