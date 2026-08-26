Recuperaron partes de una bicicleta eléctrica robada en un comercio tras un allanamiento

Personal de la Comisaría Segunda de Olavarría, en conjunto con el Comando de Patrulla, la Subcomisaría de Loma Negra, la Policía Local, la Sub DDI y el G.A.D., llevó a cabo dos allanamientos en la avenida Colón al 3800 en el marco de la investigación por el robo de una bicicleta eléctrica sustraída de un comercio tras el estallido de un vidriera.

El hecho se produjo el pasado 21 de agosto en un local del barrio Hipólito Yrigoyen, cuando dos sujetos rompieron la vidriera con una piedra tomada de un cantero y sustrajeron una bicicleta eléctrica marca Elpra, de color rojo y rodado 16. A partir del análisis de las cámaras de seguridad del sector, las tareas investigativas permitieron establecer la identidad de los sospechosos y determinar que se desplazaban en una motocicleta de 150 centímetros cúbicos utilizada para el traslado y la posterior fuga.

Con los elementos recabados, la UFI N° 4, a cargo de la Dra. María P. Serrano, otorgó las órdenes de registro para los domicilios donde residen los imputados, de 27 y 19 años.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron secuestrar el motovehículo de 150 c.c. y las prendas de vestir empleadas al momento del hecho, un teléfono celular para ser sometido a pericias y la bicicleta eléctrica Elpra denunciada por la víctima, a la cual le faltaban las ruedas.

Los dos jóvenes quedaron notificados de la formación de la causa por el delito de «Robo» y permanecen a disposición de la Justicia.