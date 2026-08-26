Olavarría tendrá tres representantes en el Torneo Pre Federal de básquet

Imágenes Mauricio Latorre

El Municipio de Olavarría realizó la presentación oficial de la participación de Pueblo Nuevo, Racing y Estudiantes en el Torneo Pre Federal de básquet, certamen organizado por la Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires que comenzará en septiembre.

El acto se llevó a cabo este martes en el Salón Rivadavia y contó con la presencia del intendente Maximiliano Wesner, autoridades municipales, dirigentes de los tres clubes participantes y representantes de la Asociación de Básquet de Olavarría (ABO).

Durante la conferencia de prensa, Wesner destacó el trabajo de las subcomisiones y el esfuerzo dirigencial para encarar la competencia continental y provincial, al tiempo que reafirmó el acompañamiento del Estado municipal a las instituciones deportivas.

Por su parte, el director de Gestión Deportiva, Fernando Otaviano, valoró la presencia de tres equipos olavarrienses en el certamen provincial como un hecho destacado a nivel regional. En representación de los clubes formaron parte de la presentación los dirigentes Hugo Fayanas (Racing), José Maceo (Pueblo Nuevo) y Flavia Rivera (Estudiantes), acompañados por Ricardo Sosa en representación de la ABO, entrenadores y jugadores de los planteles locales.