Nicolás Bonino: «hay una gran distancia entre lo que el gobernador le quiere vender a la sociedad y lo que realmente ocurre en las aulas»

En entrevista concedida al periodista Cristian Di Pino en el aire de Radio Sapiens, el consejero general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires por la UCR, Nicolás Bonino, realizó un duro diagnóstico sobre el estado del sistema educativo bonaerense. En ese marco, convocó a docentes, especialistas y miembros de la comunidad a la jornada «Del dato al aula bonaerense: hablan los especialistas», que se desarrollará en La Plata.

Durante la charla, Bonino profundizó sobre su experiencia docente en el conurbano profundo y remarcó la problemática que afrontan las instituciones secundarias. «Asumí el cargo viniendo de trabajar en una escuela del conurbano bonaerense, como vicedirector de un turno vespertino, y conozco en profundidad el daño que se ha generado», afirmó. Al analizar las reformas vigentes, indicó que «el vecino ha hecho carne algunas cosas como que los chicos no repiten o que pasan sin saber, y si bien no se conoce el tecnicismo, sí el profundo problema que esto genera. Hay una gran distancia entre lo que el gobernador le quiere vender a la sociedad y lo que realmente ocurre en las aulas bonaerenses».

En cuanto a la continuidad pedagógica y el paso al nivel superior, el consejero advirtió sobre las dificultades de aprendizaje y la flexibilización de exigencias. «Nos preocupa mucho la terminalidad efectiva. Con el arrastre de materias o el creer que un alumno va a ir aprendiendo de forma postergada lo que no aprendió antes, lo único que se hace es alargar un problema», consideró. Además, ejemplificó la situación de los ingresantes universitarios: «Cuando la universidad te pasa por una evaluación corriente común, donde te mandan a leer y estudiar, eso que ya no pasa en la escuela bonaerense es estigmatizante y frustrante para un estudiante que llegó hasta ahí con el sueño de crecer».

Respecto a las iniciativas oficiales para subsanar deficiencias de lectoescritura en la secundaria, consideró que responden a parches. «Un gobernador que lleva siete años gestionando —que es la trayectoria completa de un alumno en nivel primario— termina poniendo recursos para enseñar a leer y escribir en el primer año de la secundaria; eso significa que fracasó y que nunca hubo un plan», enfatizó.

Sobre el cierre de la entrevista, Bonino subrayó que es imprescindible comprometerse colectivamente para transformar la realidad educativa. «La educación no trae votos, eso es cierto, pero los cambios llevan un período de tiempo y por eso la educación tiene que ser una política de estado», concluyó.

La jornada «Del dato al aula bonaerense: hablan los especialistas» se llevará a cabo el próximo sábado 12 de septiembre desde las 9:00 horas en el Aula 202 del Edificio Sergio Karakachoff de la Universidad Nacional de La Plata (Calle 48 entre 6 y 7). La propuesta es con entrada libre y gratuita previa inscripción mediante formulario virtual.