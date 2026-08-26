CAAMO: el municipio de Olavarría y las facultades de la Unicen hicieron un balance del primer año de trabajo

El Consejo Académico Asesor del Municipio de Olavarría (CAAMO) cumplió un año desde su conformación y realizó una jornada de trabajo para repasar el balance de los primeros doce meses de gestión.

La reunión tuvo lugar en la sala de reuniones del Palacio Municipal y estuvo encabezada por el intendente Maximiliano Wesner. También participaron la jefa de Gabinete, Mercedes Landivar; la concejal Lucía Palacios; y la directora de Planificación Estratégica, Carolina Planes, quien presentó el informe de lo actuado.

Por parte de las unidades académicas de la Unicen con sede en Olavarría asistieron el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Gustavo Flensborg, y la secretaria de Extensión, Bienestar y Transferencia, Natalia Mengochea; el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Gustavo Otegui, junto a la vicedecana Melina Barbero; y por la Facultad de Ingeniería, la decana María Peralta, la vicedecana Silvana Gobbi y el secretario de Extensión, Vinculación y Transferencia, Joaquín Domato.

Durante el encuentro, las autoridades repasaron las acciones de articulación entre el gobierno municipal y las tres facultades locales, y reafirmaron la continuidad del trabajo conjunto entre el Estado municipal y el ámbito académico para atender las demandas del Partido de Olavarría.